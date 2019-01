Für Verkehrsbehinderungen sorgte am frühen Dienstagabend ein Lkw in der Stadt Salzburg auf der Innsbrucker Bundesstraße.

Das Fahrzeug steckte in der Flughafenunterführung so fest, dass die Berufsfeuerwehr Salzburg den Hänger mittels Bergeschere befreien musste. Dazu musste die Querverstrebungen entfernt werden. Die Flughafenunterführung musste in Fahrtrichtung stadteinwärts für rund eine Stunde gesperrt werden.

Quelle: SN