Lungau: Goldschakal holte sich trotz Schutzzaun ein Schaf

Ein Landwirt in Göriach fand vor einigen Tagen ein gerissenes Schwarznasenschaf auf seiner Weide. Der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock war am Montag im Lungau und sagte, dass man aufgrund des Rissbilds von einem Goldschakal ausgehe. Die DNA-Untersuchung steht noch aus. Der Schakal hat mehrere Kilogramm von seiner Beute gefressen. Dass mehrere Tiere getötet würden wie beim Wolf, sei beim Goldschakal eher kein Thema, so Stock.

Schon im September 2020 hatte ein Goldschakal bei diesem Hof zwei Lämmer gerissen. ...