Maishofen baut um 10 Millionen Euro neues Gemeindezentrum

Das Zentrum kommt dorthin, wo so etwas hingehört: auf ein gemeindeeigenes Grundstück gegenüber der Kirche.

Das Haus für Kleinkinder ist noch in Bau, aber schon im April ist in Maishofen Spatenstich für das nächste große kommunale Projekt: das seit Langem geplante Gemeindezentrum. Es entsteht auf einem Grundstück direkt gegenüber der Kirche, das sich die Gemeinde schon in den 1990er-Jahren gesichert hat. Die Fläche zwischen dem neuen Gebäude und der Kirche wird zu einem Dorfplatz umgestaltet, wobei ein Bereich vor der Kirche bereits früher verschönert worden ist. Den EU-weiten Architektenwettbewerb für das Gemeindezentrum hat sich das ...