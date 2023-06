Maishofen: Kapelle hatte 126 Jahre lang falsche Besitzer

Die Stablbergkapelle mit den Fresken des Malers Anton Faistauer gehört der Gemeinde Maishofen. Aber das war bisher niemandem bewusst.

Die Stablbergkapelle in Maishofen enthält Fresken von Anton Faistauer.

Die Gemeindevertretung von Maishofen hat beschlossen, die Stablbergkapelle mit allen Rechten und Pflichten in das öffentliche Gut zu übernehmen. Bei den Pflichten gehe es vor allem um die Erhaltung der denkmalgeschützten Kapelle, sagt Bürgermeister Franz Eder (ÖVP). Was die von außen unscheinbare Kapelle weit über die Gemeindegrenzen hinaus bekannt gemacht hat, befindet sich im Inneren. Der berühmte Maler Anton Faistauer, der in Maishofen aufgewachsen ist, hat sie mit Wandmalereien geschmückt.

Bisher haben sich die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) um ...