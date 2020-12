Massentest: Zwei Tage verursachen Kosten von 480.000 Euro für die Stadt Salzburg

Allein die Miete für das Messezentrum beläuft sich auf 100.000 Euro. Stadtchef Harald Preuner will eine Entschädigung vom Bund, denn die Massentests seien ja dem Bund eingefallen. Zu den Kosten von einer halben Million Euro kommen noch Überstunden für die Magistratsbediensteten von 150.000 Euro. Zumindest diese bekommt die Stadt refundiert.

In der Landeshauptstadt findet der Corona-Massentest für die Bevölkerung an zwei Tagen statt. Das verursacht für das Stadtbudget eine halbe Million Euro an Kosten, wie ein Amtsbericht zeigt, der am Montag beschlossen werden soll. Der Bürgermeister hat - weil die Sache eilte - von der "Verfügung in dringenden Fällen" Gebrauch gemacht.

Für die beiden Testtage an den drei Standorten Messezentrum, Kongresshaus und Flughafen werden in Summe 480.600 Euro veranschlagt - plus 150.000 Euro für die Überstunden der 160 ...