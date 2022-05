Mattigtal: ÖBB erklären Wartezeit und investieren

Die Bundesbahnen begründen die Schrankenschließzeiten in Lengau. Und die Modernisierung von drei Bahnhöfen hat begonnen.

Auf die Kritik an zum Teil langen Wartezeiten von fünf Minuten und mehr an einem Bahnschranken im Lengauer Ortsteil Schwöll haben nun die ÖBB reagiert. "Die Eisenbahnkreuzung ist mit einem Vollschranken ausgestattet, weil es eben zu längeren Schließzeiten als 120 Sekunden kommen kann", sagt ÖBB-Sprecherin Birgit Reitbauer. Das liege daran, dass sich diese Kreuzung direkt im Bereich des Bahnhofs befinde. "Wenn also ein Zug am Bahnsteig steht und der Ein- und Ausstieg der Fahrgäste länger dauert, verlängert sich auch die ...