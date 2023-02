Mauterndorf feiert Fasching ohne Prinz

Trotz intensiver Suche wurde erneut kein Prinz gefunden. "Freiwillige vor", lautet jetzt die Devise.

Traditionell am 11. 11. begibt sich der USC Mauterndorf auf die Suche nach einem potenziellen Faschingsprinzen. Seit 75 Jahren läuft das so. Die Suche gestaltet sich jedoch Jahr für Jahr zunehmend schwieriger. USC-Obmann Hermann Prodinger im LN-Gespräch: "Wir wollen trotzdem einen Fasching in Mauterndorf ermöglichen und die Bevölkerung aufrütteln, damit die Tradition in unserem Ort weitergeht."

Unter dem Motto: "Die Sorge ist groß - Prinz ..., der Retter des Mauterndorfer Faschings, und ihre Lieblichkeit ..., die Retterin des ...