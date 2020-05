Mehr als 300 Anzeigen nach illegalem Tuning-Treffen in Wals-Siezenheim

Etwa 100 Fahrzeuge und zahlreiche Schaulustige waren auf einem Parkplatz im Gelände des Airportcenters anwesend. Die Polizei musste die Zufahrtsstraßen sperren.

Am Freitag erhielt die Salzburger Polizei Hinweise über ein sogenanntes Tuning-Treffen, das in den Abendstunden auf einem Parkplatz im Gelände des Airportcenters in Wals-Siezenheim stattfinden solle. Recherchen im Internet durch Beamte bestätigten dies. Nachdem sich Polizeistreifen am besagten Gelände zwecks Kontrolltätigkeiten positionierten, warnten die Autotuner im Netz "vor zu viel Polizei" und gaben einen weiteren Treffpunkt bekannt.

Tuner verlegten Treffpunkt

Auch den neuen Treffpunkt, am Parkplatz des Freibades "Bergxi" in Bergheim konnte die Polizei recherchieren. Beim Eintreffen der Polizeistreifen befanden sich dort etwa 15 getunte Fahrzeuge. Wegen der Polizeipräsenz löste sich die Versammlung jedoch nach kürzester Zeit ohne Vorkommnisse auf.

Etwa 100 getunte Fahrzeuge

Nicht alle Tuningfans dürften die interne Mitteilung im Internet gelesen haben und versammelten sich wiederum gegen 22 Uhr auf Parkplätzen im Gelände des Airportcenters in Wals-Siezenheim. Schlussendlich waren dort etwa 100 getunte Fahrzeuge und zahlreiche Schaulustige anwesend. Insgesamt elf Polizeistreifen aus Salzburg-Umgebung und der Stadt Salzburg waren damit beschäftigt, einer Ausbreitung der Veranstaltung habhaft zu werden und szenetypische Vorfälle wie "Gib Gummi Aktionen" hintanzuhalten.

Zufahrtsstraßen mussten gesperrt werden

Da der Zustrom an Tuningfahrzeugen zu den Parkplätzen und Zufahrtsstraßen nicht abriss, wurde nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft eine Sperre der Zufahrtsstraßen angeordnet. Nach einiger Zeit zeigte die Maßnahme ihre Wirkung. Die Ansammlung löste sich auf und der Zustrom an Tuningfahrzeugen konnte verhindert werden. Ständige Lageüberprüfung der Polizeistreifen ergaben keine weiteren Ansammlungen in der Umgebung mehr, weshalb nach zwei Stunden die Sperre wieder aufgehoben wurde.

Vielzahl an Anzeigen

Trotz der Polizeipräsenz am "Veranstaltungsgelände" setzten zahlreiche Fahrzeuglenker Verwaltungsübertretungen. Demnach werden über 300 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung und dem Kraftfahrgesetz bei der zuständigen Bezirkshauptmannschaft erstattet. Auch mehrere Übertretungen nach den COVID-19 Lockerungsverordnungen mussten die Beamten ahnden. Insgesamt zehn Anzeigen wegen aggressiven Verhaltens und Ordnungsstörungen waren ebenso die Folge.

