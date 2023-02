Mehr Karies bei Kindern in Salzburg nach Corona

Die Zwangspause zeigte, wie wichtig das Vorsorgeprogramm von AVOS in Schulen und Kindergärten für die Zahngesundheit ist.

Rund 100.000 Zahnbürsten, riesige Zahngebisse, Schautafeln, Zahnfärbetabletten und anderes Material für das Programm zur Zahngesundheitsvorsorge in Kindergärten und Schulen liegen in der AVOS-Zentrale in Salzburg zur Abholung bereit. Am Freitag werden sich 24 Gesundheitserzieherinnen wieder damit eindecken, um Kindern die richtige Zahnpflege und zahngesunde Ernährung näher zu bringen. Zwei bis vier Mal im Jahr besuchen sie alle Kindergärten und Volksschulen in Stadt und Land Salzburg, pro Jahr werden 38.000 Kinder erreicht. Sie alle kennen das AVOS-Maskottchen Avolino.

Wie ...