Menschen, 1. August

Geburtstage

Marianne Wörndl-Aichriedler aus Plainfeld vollendet heute ihr 70. Lebensjahr. Die Jubilarin engagiert sich im Verein "Golfen mit Herz" für die Kinderkrebshilfe in Stadt und Land Salzburg.

Marica Solova, Bewohnerin des Herz-Jesu-Heims, Salzburg, feiert heute die Vollendung ihres 65. Lebensjahrs.

Hofrat Dir. Dr. Harald Seiss feiert heute, Donnerstag, seinen 60. Geburtstag. Seiss ist seit fast 30 Jahren Leitender Angestellter der Salzburger Gebietskrankenkasse und der längst dienende Direktor der österreichischen Sozialversicherung.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Inge Scheiber (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Franziska Seigmann (93) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg.

Sponsion

Theresa Kröll aus Lessach im Lungau feierte am 19. 7. 2019 ihre Sponsion zum Master of Arts in Business an der FH Kärnten.



Quelle: SN