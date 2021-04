Menschen, 10. April 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



SAMSTAG

Nada Ofner, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 92 Lebensjahr; Erich Brodinger (82), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Hof.

SONNTAG

Angelika Kemetinger, Bewohnerin im Seniorenwohnhaus Jakobushaus in Obertrum, feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag;

Mag. Ägydius Außerhofer, Pfarrer in Oberalm vollendet am Sonntag das 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Walter Winkler (94), Bewohner in der ÖJAB SeniorInnenwohnanlage in Aigen.

Alois Schwaiger, Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Zell am See vollendet am Sonntag sein 91. Lebensjahr; Martina Kogler (69), Mitglied des Seniorenbundes, Ortsgruppe Zell am See.