Menschen, 11. September

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

Berta Lanterdinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Prof. Werner Stadler (79), Hallein.

Jubiläen

Die eiserne Hochzeit feiern heute, Mittwoch, Johannes und Magdalena Wasmeyer im Altersheim der Diakonie in Salzburg-Aigen. Johannes Wasmeyer war 19 Jahre lang Geschäftsführer des Bahnhofsrestaurants Salzburg und ist Träger des Stadtsiegels in Silber. In Wals-Siezenheim feierten kürzlich Rosa und Hermann Wambacher ihre diamantene Hochzeit.

Quelle: SN