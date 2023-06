Menschen, 12. Juni 2023

Geburtstage, Jubiläum, Auszeichnung, Abschluss, Wettbewerb

Geburtstage

Walter Irnleitner, in seiner aktiven Zeit verantwortlich für die Jugendleiterausbildung bei den Salzburger Pfadfindern, feiert heute seinen 90. Geburtstag in Henndorf.

Ilse Fahrnik, langjährige Gemeindebedienstete i. R. in Saalfelden, feiert heute ihren 85. Geburtstag.

Kan. Mag. Helmut Friembichler, Pfarrer in Henndorf am Wallersee und in Köstendorf, vollendet heute, Montag, sein 60. Lebensjahr.

Jubiläen

August Fuchsberger, von 1978 bis 1992 Pfarrer von Leopoldskron-Moos, hatte am 12. Mai sein 50-Jahre-Priester-Jubiläum. Nach der gestrigen Messe gab es eine kleine Feier im Pfarrhof.





Auszeichnung

Viktor Kaluza, Filmemacher aus Wals-Siezenheim, wurde bei der Staatsmeisterschaft der österreichischen Filmautoren, welche heuer in Eisenstadt stattfand, für seinen Antikriegsfilm "Dunkelgrau bis Schwarz" mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt der Film auch den Preis der Jury und einen der drei Startplätze für Österreich bei der Weltmeisterschaft der Filmautoren, die 2024 in Posen (PL) ausgetragen wird.





Abschluss

An der Caritas-Schule Salzburg haben die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse 3SB kürzlich ihre Ausbildung an der Fachschule für Sozialberufe erfolgreich beendet:

Mag. Martina Sinzinger, Larina Krasniqi, Noah Guggenberger, Florian Sailer, Lea Dominkovic, Rebecca Priewasser, Ajla Joldic, Michaela Danzl, Andela Manov, Jovana Spasojevic, Elena Schwertl, Angelina Haider, Verena Hirscher, Lena Kovacs, Tanja Wynar, Leni Kleewein, Elena Koch, Michelle Wallner, Olivia Kunda, Emma Ramsl, Selina Eibl, Marie Oberreiter, Melissa Schlaffner.

Wettbewerb

Großer Erfolg für Salzburger Studierende des Unternehmensrechts: Anfang Juni fand das Finale des diesjährigen Kartellrecht-Moot-Court in Wien statt. Das Team Universität Salzburg 1 (Marie-Christin Prechtl, Pia Möslinger-Gehmayr, Julia Helminger, Tania Veronica Loderbauer) gewann als "bestes Team". Zudem wurden die Einzelleistungen der Studierenden bewertet. Adrian Noel Müry (PLUS) errang den ersten Platz als "Best Speaker". Der Kartellrecht-Moot-Court wurde heuer zum neunten Mal von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gemeinsam mit ELSA Austria und der Rechtsanwaltskanzlei Dorda veranstaltet.