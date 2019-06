Menschen, 13. Juni

Geburten, Geburtstage, Jubläum, Maturaergebnisse und Todesfälle

Jubiläum

Kürzlich feierten Theresia und Günther Pichler aus Wals-Siezenheim das Jubiläum der goldenen Hochzeit.

Geburtstage

GR August Fuchsberger, Pfarrprovisor in St. Jakob am Thurn, feiert heute den 80. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Philomena Zöchling (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Matura

Privatgymnasium Borromäum:

Mit Auszeichnung maturierten: Josef Kreisz, Vinzenz Ringer, Julian Seidenbusch, Paul Senger; mit gutem Erfolg: Nicolai Raphael Kronreif, Michael Schaubmair, Walter Schneider.

Tourismusschule Klessheim:

An der Höheren Lehranstalt für Tourismus legten die Reife- und Diplomprüfung (Klasse 5 TA) mit ausgezeichnetem Erfolg ab: Johann Ernst Eder, Patricia Sophie Oppitz, Antonia Schmiedleitner; mit gutem Erfolg: Katharina Sophie Gassner, Magdalena Meindl;

5 TB, mit ausgezeichnetem Erfolg: Daniela Alzner, Victoria Anna Gruber, Alexander Landauer, Pia Patricia Novak; mit gutem Erfolg: Marie Diess, Alina Hofer, Emily Pechtl, David Steiner, Teresa Strablegg, Franziska Maria Sturm, Sophie Thurner;

5 TC, mit ausgezeichnetem Erfolg: Barbara Katharina Freinek; mit gutem Erfolg: Julian Dietmar Knoll, Jessica Prünster.

5 TD, mit ausgezeichnetem Erfolg: Leo Sophie Karl, Tino Marius Müller, Philipp Sporer, Anna Katharina Stöhr; mit gutem Erfolg: Alexander Huber.

HTL Salzburg:

An der Höheren Lehranstalt für Elektrotechnik (5AHET) legten die Reife- und Diplomprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ab: Alexander Herbst; mit gutem Erfolg: Markus Absmann, Jasmin Begic, Pascal Gruber, Christoph Praschl, Jakob Seeberger, Lukas Steinbichler.

Höhere Lehranstalt für Biomedizin und Gesundheitstechnik (5AHGB), ausgezeichnete Erfolge: Sarah Isabel Kargl, Emanuel Johannes Mairoll, Johanna Rehrl, Barbara Rettenbacher; gute Erfolge: Lukas Matteo Kreuzberger, Christian Lettner, Monika Windhager.



