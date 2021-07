Menschen, 16. Juli 2021

Geburten, Geburtstage, Spendenübergaben, Auszeichnungen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Seinen 80. Geburtstag feierte Hannes Modl, Gendarmerie-Beamter i. R., in St. Michael.

Die "Bonauer-Zwillinge" Maria Schnöll und Josef Götzinger feiern heute, Freitag, in Wals/Viehhausen ihren 60. Geburtstag.

Spenden

Die Tennengauer Versicherung unterstützt die Pfarre St. Koloman bei der Außensanierung der Pfarrkirche. Vorstandsvorsitzender Martin Kurz übergab Pfarrgemeinderatsobfrau Anni Eisl einen Scheck in Höhe von 2000 Euro. Das Geld hilft der Pfarre, den notwendigen Eigenmittelanteil für die mit rund 55.000 Euro veranschlagte Sanierung des Gotteshauses aufzubringen.

Anlässlich der Eröffnung des Spar-Markts von Mario Oueslati in der Traunstraße (Salzburg-Aigen) übergab Spar eine Spende in Höhe von 2500 Euro an den Verein "Rettet das Kind" Salzburg. Spar hilft "Rettet das Kind" schon seit vielen Jahren.

Auszeichnung

Rechtsanwalt Dr. Michael Schubeck erhielt kürzlich das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Die Verleihung erfolgte im Beisein von Landesgerichtspräsident Dr. Hans Rathgeb und Dr. Wolfgang Kleibel, Präsident der Salzburger Rechtsanwaltskammer.

Andrea Lacher-Bryk erhält den mit 3000 Euro dotierten Förderpreis des Landes für bildende Kunst 2021. Die Künstlerin überzeugte mit "Magnetic Snowboarder", einer digital nachbearbeiteten Fotografie gedruckt auf Stoff. LH-Stv. Heinrich Schellhorn übergab den Preis bei einer Vernissage der Berufsvereinigung bildender Künstler in der Berchtoldvilla in Salzburg.