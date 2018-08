Menschen, 18./19. August

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Jubiläum

OSR Dir. Hans und Inge Neureiter feierten vor wenigen Tagen ihre diamantene Hochzeit. Hans Neureiter war von 1958 bis 1987 Direktor der VS Krispl-Gaißau. 1987 übernahm Inge Neureiter die Direktion der Volksschule Gaißau bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1993.

Geburtstage

SAMSTAG



Karl Gann, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Brigadier i. R. Raimund Gumpold, ehemaliger Kommandant der Heeresunteroffiziersakademie in Enns, feiert heute in Salzburg seinen 80. Geburtstag.

Ingrid Natschläger, Seniorchefin der Transporte Natschläger aus Lamprechtshausen/Trimmelkam, feiert heute, Samstag, ihren 70. Geburtstag.

Vesna Zabic, Objektleiterin in der Christian-Doppler-Klinik, vollendet heute ihr 50. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Helene Enhuber (84), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Gertrude Kurz (78), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

SONNTAG



Alois Fuchs, Mauringerbauer in Lofer-Hallenstein, feiert am Sonntag seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar war zehn Jahre lang Wanderführer beim Alpenverein.

Seinen 80. Geburtstag feiert am Sonntag Hermann Adamcsak aus Thalgau.

Erna Ronacher in Mittersill vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

OStR Prof. i. R. Dr. Herbert Wallentin feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar war in vielfältiger Weise aktiv und engagiert: als Lehrer, Lehrer/-innenausbildner, Uni-Assistent, Buchautor, ORF-Sportreporter und Fanclub-Obmann bei der Austria. Als aktiver Fußballer war Wallentin viele Jahre mit dem Fußball in Taxham eng verbunden.

Johanna Kobald, Kindergartenleiterin in Hallein-Burgfried-Süd, feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag.



Quelle: SN