Menschen, 19. Jänner

Geburtstage

GR P. Theodosius Arquint OFMCap, Altötting, ehem. Mitglied des Kapuzinerklosters Salzburg, vollendet heute sein 95. Lebensjahr.

Hauptschuldirektor i. R. OSR Josef Oberascher, Ehrenbürger der Gemeinde Straßwalchen, viele Jahre ÖAAB-Obmann der Gemeinde sowie Gemeinderat, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Katharina Zita Schiefer aus St. Michael feiert heute ihren 85. Geburtstag.

Weiters: Elfriede Egger (86), Zell am See; Maria Giglmayr (86), Pensionistin, Oberndorf; Elfriede Mazzucco (82), Grödig; Sophie Englerth (74), Zell am See.



(SN)