Menschen, 2. März 2021

Geburtstage

Univ.-Prof. Dr. Felix Unger (Bild: SN/Heinz Bayer), Präsident der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, Vorstand der Universitätsklinik für Herzchirurgie in Salzburg von 1985 bis 2011, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Unger gilt als Pionier des Kunstherzens und wurde unter anderem mit dem Päpstlichen Gregoriusorden ausgezeichnet.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Gertraud Kreuzer (90), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Ida Bader (94), Bewohnerin des Herz-Jesu-Heims Salzburg.

Hartmann Klaushofer, Altbürgermeister (1978 bis 1990) und Ehrenbürger der Gemeinde Fuschl, feierte am 1. März seinen 90. Geburtstag.



Spende

Seit Jahren unterstützen Spar und Interspar die Österreichischen Tafeln mit Lebensmittelspenden. Ein weiterer Puzzlestein der Hilfsaktion ist die "Suppe mit Sinn", bei der ein Euro für jede verkaufte Suppe an den Verein der Tafeln geht. Die Aktion konnte zuletzt coronabedingt nicht stattfinden. Johannes Holzleitner, Geschäftsführer von Interspar Österreich: "Wir haben uns daher entschlossen, in diesem Jahr 10.000 Euro für die wichtige Tafel-Arbeit zu spenden." Holzleitner übergab den Scheck an Alexandra Gruber, Obfrau des Verbands der Österreichischen Tafeln, die sich über die großzügige Spende freute.