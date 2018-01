Menschen, 20./21. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

Johanna Großmann aus St. Michael feierte kürzlich ihren 80. Geburtstag.

Hofrat Ing. Dr. Karl Mayr, ehemaliger Leiter der Abteilung Land- und Forstwirtschaft im Amt der Salzburger Landesregierung, Mitglied des Gemeinderats und des Stadtsenats der Landeshauptstadt Salzburg, feierte gestern, Freitag, in Salzburg seinen 75. Geburtstag.



SAMSTAG

Karl Hadler, Elektrounternehmer i. R., Bad Gastein, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Schulrätin Theresa Seethaler, ehemalige Volksschuldirektorin in Anif, feiert heute ihren 90. Geburtstag. Die gebürtige Abtenauerin war 42 Jahre lang als Volksschullehrerin tätig, davon 32 Jahre an der Volksschule in Anif. Nach wie vor ist die rüstige Pädagogin in ihrer Pfarrgemeinde in kulturellen Belangen aktiv.

Rudolf Pokorny, wohnhaft in Wals-Käferheim, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Kurt Hofmann aus Wals-Siezenheim, Filialleiter-Stv. der Raika Wals-Himmelreich, 1. Vizepräsident des Salzburger Karateverbands sowie internationaler Kampfrichter und langjähriger Obmann der Karateunion Walserfeld, feiert heute, Samstag, seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Wilhelm Andexer (94), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg; Josef Schießendoppler (89), Anton Geyeregger (87), Helga Rainer (77), alle Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang.



SONNTAG

Elisabeth Fink, Altbäuerin vom Oberleitenhof in Seekirchen, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Christine Schörghofer aus Göming wird am Sonntag 78 Jahre alt.

Johann Handl feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Gerhard Maislinger, Weberbauer, Nußdorf am Haunsberg, vollendet am Sonntag sein 50. Lebensjahr.



MONTAG

Dr. Robert Schwaiger, Leitender Oberarzt an der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie Salzburg, feiert am Montag seinen 50. Geburtstag.











(SN)