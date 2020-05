Menschen, 20. Mai 2020

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage



MITTWOCH

Maria Gruber, Bewohnerin im Seniorenhaus Antonius in Hallwang-Esch, feiert heute, Mittwoch, ihren 90. Geburtstag.

Ing. Helmuth Veider, Pensionist der Verbund AHP, ehem. Tauernkraftwerke AG, Ehrenobmann des Seniorenbundes Leogang feiert heute, Mittwoch, in Leogang seinen 80. Geburtstag.

Mag. Matthias Kreuzberger, Mitglied des Priesterrates und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Tamsweg, vollendet heute, Mittwoch, sein 70. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters:

In Zell am See feiert heute, Mittwoch, der frühere Leiter der Landschaftlichen Forstverwaltung, Gründungs- und Ehrenobmann der Historischen Schützenkompanie Zell am See, HR Dipl.-Ing. Nikolaus Hinterstoisser, seinen 94. Geburtstag.

DONNERSTAG

Am Donnerstag feiert Jürgen Rodewig in St. Koloman seinen 80. Rodewig und seine Frau kamen vor Jahren aus Deutschland nach St. Koloman und verbringen ihren Lebensabend im Salzburger Land. Rodewig ist Mitglied im Seniorenbund St. Koloman.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Elisabeth Baier (81), Bewohnerin in der SeniorInnenwohnanlage Aigen.

SPENDE

Im letzten halben Jahr konnten alle Yoga-Fans in Wals bei Daniela Thaler Körper und Seele stärken und gleichzeitig Gutes tun. Die Heilmasseurin und Yogalehrerin veranstaltete Yoga-Workshops für den guten Zweck und sammelte 1300 Euro für die Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien.



Quelle: SN