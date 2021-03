Menschen, 20. und 21. März 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Helmut ("Willi") Willberger, viele Jahre Bürobote und Reprogehilfe bei den "Salzburger Nachrichten", feiert heute, Samstag, seinen 75. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Dir. Waltraud Stranner (87), Hortleiterin i. R., Bergheim; Elisabeth Enhuber (83) im Seniorenwohnhaus Köstendorf.

SONNTAG

Am Sonntag feiern Geburtstag: Maria Ecker (94) im Herz-Jesu-Heim, Salzburg; Anna Schöfegger (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Luise Buzanich aus Schwarzach feiert am Sonntag ihren 99. Geburtstag.

Maria Schinwald, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet am Sonntag ihr 90. Lebensjahr.

Amalia Neumayer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.

Ihren 80. Geburtstag feiert am Sonntag Barbara Löschberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf.

Josef Neureiter aus St. Koloman vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr. Neben seiner Leidenschaft als Bauer, ganz besonders als Pinzgauer Züchter und Norikerpferde-Züchter, arbeitete er im Sägewerk bzw. in der Forstwirtschaft. Mehr als 50 Jahre war Neureiter aktiver Musiker bei der Trachtenmusikkapelle St. Koloman.

Lic. theol. P. Evarist Shayo CSSp, Pfarrprovisor in Langkampfen, vollendet am Sonntag sein 65. Lebensjahr.