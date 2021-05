Menschen, 22., 23. und 24. Mai 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Linde Ratschenberger aus Mondsee feierte am Mittwoch ihren 80. Geburtstag.

SAMSTAG

Dipl.-Ing. Sepp Weissenberger, Architekt i. R. aus Salzburg-Leopoldskron, noch immer begeistert für Jagd und Skifahren, feiert heute seinen 90. Geburtstag.

Inge Hofbauer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

Hofrätin Mag. Gertrud Bachmaier-Krausler, langjährige Landesschulinspektorin und Schulqualitätsmanagerin i. R. für BMHS im Bundesland Salzburg, feiert heute, Samstag, ihren 65. Geburtstag.

Weiters: Maria Schaber (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

SONNTAG

Brigitte Gutschier, Mitglied des Trachtenvereins "D'Enzianer", Salzburg-Maxglan, und Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Leopoldskron-Moos, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Theresia Pabinger (84), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Josef Leitner (78), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

MONTAG

Ilse Allerberger, Schulrat und Volksschuldirektorin i. R., feiert am Montag ihren 90. Geburtstag.

Herbert Brandner, Diakon in Hüttau, feiert am Montag seinen 65. Geburtstag.