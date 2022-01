Menschen, 22. und 23. Jänner 2022

Geburten, Geburtstage, Jubiläum, Spende und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Jubiläum

Rupert und Theresia Baier feiern heute, Samstag, in Neumarkt am Wallersee ihre goldene Hochzeit.

Geburtstage

SAMSTAG

Gärtnermeister Ök.-Rat Paul Fuchsberger feiert heute seinen 70. Geburtstag. Der Jubilar führte über 40 Jahre mit seiner Gattin Zäzilia bis zur Übergabe an Tochter Theresa und Schwiegersohn Anton eine Gärtnerei in Koppl, eine Friedhofsgärtnerei und ein Blumengeschäft in Salzburg-Gnigl. Paul Fuchsberger engagierte sich über Jahrzehnte als Obmann der Salzburger Gärtner und Gemüsebauern, Vizepräsident der Österreichischen Gärtner und Vorstandsmitglied im Salzburger Blumenhof.

SONNTAG

Hans Panosch aus Berndorf feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Franz Mair, langjähriger Obmann der Ü30-Senioren des SV Wals-Grünau, Mitglied der Kameradschaft Wals, feiert am Sonntag seinen 70. Geburtstag.

Spende

Zur Eröffnung des neuen Eurospar in Abtenau unterstützt Spar das Wohnhaus der Lebenshilfe Salzburg in Abtenau mit einer Spende von 2500 Euro. Spar-Geschäftsführerin Patricia Sepetavc und Martina Bichler, Leiterin Filialorganisation, übergaben den Scheck an Einrichtungsleiterin Mag. Romana Pfister. "Soziale Projekte und Institutionen zu unterstützen ist uns ein besonderes Anliegen", sagte Geschäftsführerin Patricia Sepetavc.