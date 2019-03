Menschen, 23./24. März

Geburten, Geburtstage, Sponsion, Verleihung und Todesfälle

Geburtstage



Franz Binder aus Schleedorf, Mechaniker i. R., feierte am Mittwoch seinen 85. Geburtstag.

SAMSTAG

Johann Schindlauer vollendet heute im Herz-Jesu-Heim, Salzburg, sein 90. Lebensjahr.

Elfriede Nikolaus, Schriftführerin der Goldhaubenfrauen der Stadt Hallein, feiert heute, Samstag, ihren 80. Geburtstag.

Der Adneter Ehrenbürger Adolf Schinnerl, Bilanzbuchhalter i. R., feiert heute seinen 80. Geburtstag. Schinnerl engagierte sich vielfach ehrenamtlich in der Pfarre, Gemeinde und bei der Feuerwehr. Er war 25 Jahre lang Ortsfeuerwehrkommandant und als erster Jugendreferent mit dem Aufbau der Feuerwehrjugend im Land Salzburg betraut. In mehreren Büchern dokumentierte Schinnerl die Entstehung und Entwicklung des Salzburger Feuerwehrwesens.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Gertrude Eder (91), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Elsbethen.

SONNTAG

Maria Sturm, Kollerbäuerin aus Mattsee, feiert am Sonntag ihren 90. Geburtstag.

Günter Pertele, Gründungs- und Ehrenmitglied des Postsportvereins Salzburg, feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Paul Leslie Bradley, wohnhaft in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, wird am Sonntag 65 Jahre alt.

Manfred Gerhard aus Salzburg feiert am Sonntag seinen 65. Geburtstag.

Weiters feiern am Sonntag Geburtstag: Helmut Petschnig (81), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Stefanie Wörndl (81), Mitglied des Seniorenbunds, OG Hallwang; Maria Emeder (74), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig.

Sponsion

An der Universität Salzburg spondierte vor Kurzem zum Bachelor of Science im Fach Sport- und Bewegungswissenschaft Lukas Schwaiger (Wals-Siezenheim).

Verleihung

Gerhard Aichhorn, Eigentümer und Geschäftsführer von Samson Druck mit Sitz in St. Margarethen im Lungau, ist mit dem Berufstitel "Kommerzialrat" ausgezeichnet worden.

