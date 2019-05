Menschen, 25./26. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Sponsionen, Ehrung und Todesfälle

Jubiläen

Anstaltsleiter Oberst Dipl.-Päd. Dietmar Knebel, KontrInsp Johannes Ebner und BezInsp Gottfried Lainer, alle Bedienstete

der Justizanstalt Salzburg, erhielten das Exekutivdienstzeichen der Republik Österreich anlässlich ihres 30-Jahr-Dienstjubiläums.

Geburtstage

SAMSTAG

GR Johann Mitterdorfer, ehem. Dechant von Stuhlfelden und Stadtpfarrer in Mittersill, vollendet heute, Samstag, sein 80. Lebensjahr.

Maria Standl, Mitglied des Seniorenbunds Göming, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Anna Stoff, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig, vollendet heute, Samstag, ihr 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner: Johann Neumaier (94), Gabriele Rauter (73), beide wohnhaft im Seniorenhaus Antonius, Hallwang.

SONNTAG

Helga Ortner aus Großgmain feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Inge Krist aus Oberndorf bei Salzburg feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag und tritt am 1. Juni 2019 ihren wohlverdienten Ruhestand an.

Weiters: Elisabeth Königsberger (87), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Ilse Navratil (78), Ebenau.

Sponsionen

An der Universität Innsbruck spondiert heute zum Mag. pharm.: Thomas Hasenöhrl (Wals); zum MSc und BA: Markus Meikl BSc (Dorfgastein).

Ehrung

Ernst Müller, Ehrenobmann der Walser Schnalzer sowie Gründungsmitglied der Pfadfindergilde Maxglan und der Historischen Landwehrschützen, wurde vor wenigen Tagen mit dem Ehrenring der Gemeinde Wals-Siezenheim ausgezeichnet. Im Bild von links: Vizebürgermeister Andreas Hasenöhrl, Waltraud und Ernst Müller sowie Bürgermeister Joachim Maislinger.



