Menschen, 26./27. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG



Dipl.-Ing. Wolfgang Stockhammer, ehemaliger Direktor und langjähriger Lehrer der Landwirtschaftlichen Fachschule Tamsweg, feiert heute, Samstag, seinen 90. Geburtstag.

Hermann Palfner, Mitglied des Seniorenbundes Grödig, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Elisabeth Hofer aus Siezenheim feiert heute, Samstag, ihren 70. Geburtstag.

Gerhard Feichtinger, Inhaber des Schuh- und Sportgeschäfts Feichtinger in Henndorf, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Ferner haben am Samstag Geburtstag: Elisabeth Königsberger (86), Seniorenwohnhaus Köstendorf; Ilse Navratil (77), Ebenau; Johanna Reichl (68), Mitglied des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg.



SONNTAG



Traudl Schoßleitner, Mitglied des Seniorenbundes Mattsee, feiert am Sonntag ihren 85. Geburtstag.

Katharina Ziegler aus St. Leonhard, Mitglied des Seniorenbundes Grödig, vollendet am Sonntag ihr 80. Lebensjahr.

Erna Stitz, langjährige Filialleiterin der Firma Stefanitsch und in ihrer Pension ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bezirksgruppe Salzburg-Stadt des Österr. Zivilinvalidenverbandes, feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Christine Kütt aus der Stadt Salzburg feiert am Sonntag ihren 70. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Berta Grilnberger (86), Salzburg; Walter Zauner (82), Mitglied des Pensionistenverbandes, OG Grödig; Ingeborg Trichmann (78), Mitglied des Pensionistenverbandes, Ortsgruppe Zell am See.



Der Innungsmeister der Salzburger Zimmerer und Holzbaumeister, Fritz Egger aus Dorfgastein, feierte kürzlich seinen 60. Geburtstag.





Jubiläum

Hilda und Matthias Dorfer aus Zederhaus feierten gestern, Freitag, goldene Hochzeit.

(SN)