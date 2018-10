Menschen, 27./28. Oktober

Geburten, Geburtstage, Sponsionen, Jubiläum und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG

Dr. Paul Veits, Präsident a. D. des Landesgerichts Salzburg, Vorsitzender i. R. der Grundverkehrs-Landeskommission, feiert heute, Samstag, seinen 85. Geburtstag.

Landwirtschaftsdirektor Dipl.-Ing. Johann Staffl, ehemaliger Abteilungsleiter und Kammeramtsdirektor-Stellvertreter der Landwirtschaftskammer Salzburg, vollendet heute sein 80. Lebensjahr. Der Jubilar war viele Jahre Geschäftsführer der Schutzgemeinschaft der Grundbesitzer im Nationalpark Hohe Tauern. Sein berufliches Engagement wurde mehrfach durch Auszeichnungen gewürdigt.

Maria Maislinger, Mitglied des Seniorenbundes Mattsee, feiert heute, Samstag, ihren 75. Geburtstag.

Mag. Gertraud Schobersberger, langjährige Professorin am Privatgymnasium St. Ursula-Salzburg, feiert heute, Samstag, ihren 70. Geburtstag.

Walter Niederreiter aus St. Georgen bei Salzburg, Landesbediensteter der Kfz-Prüfstelle Salzburg, vollendet heute, Samstag, das 65. Lebensjahr und tritt in den wohlverdienten Ruhestand.

Sonja Kuljic, Mitglied des Pensionistenverbandes Stadt Salzburg, feiert heute ihren 60. Geburtstag.



SONNTAG

In Henndorf feiert Josef Hofbauer, Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr, am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Sponsionen

Stefanie Radauer aus Anthering hat an der FH in Wien den Bachelor of Arts in Social Science verliehen bekommen.

Hannes Harlander aus Bad Gastein feierte kürzlich an der Karl-Franzens-Universität in Graz seine Sponsion zum Magister der Rechtswissenschaften.

Jubiläum

Kreszentia und Johann Mieser aus Seekirchen feiern am Sonntag ihre goldene Hochzeit.



