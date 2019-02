Menschen, 27. Februar

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Geburtstage

Rosa Schmid feierte am Montag in Zell am See bei guter Gesundheit ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin wurde als siebtes von 20 Geschwistern in Meran geboren und kam im Jahr 1940 nach Zell am See ins Aussiedlungslager. Sie heiratete ein Jahr später und wurde Mutter von drei Kindern. Bürgermeister Peter Padourek gratulierte persönlich der Gemeindebürgerin.

HR KR Mag. P. Konrad Walser SVD, Mitglied des Missionshauses St. Rupert, Bischofshofen, vollendet heute sein 85. Lebensjahr.

Heute, Mittwoch, feiert Otto Großegger, Skischulleiter und Pionier vom Katschberg, seinen 80. Geburtstag.

Berta Walk feiert heute, Mittwoch, in Großgmain ihren 80. Geburtstag.

Die SN gratulieren ferner: Karin Kircher (79), Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Mathias Fritz (78), Margit Maric (63), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

