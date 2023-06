Menschen, 27. Juni 2023

Geburten, Geburtstage, Matura, Abschlussprüfung und Todesfälle

Geburtstage

Paula Hutzinger feierte kürzlich in Bergheim ihren 90. Geburtstag.

Seinen 70. Geburtstag feiert heute in Bad Vigaun am Rengerberg Josef Wallmann. Der Altbauer vom Waldgut arbeitete in der Halleiner Papierfabrik und bei der Firma Leube. Er ist Mitglied des Seniorenbunds Bad Vigaun.

Matura

HTL Salzburg, Höhere Lehranstalt für Medien:

Ausgezeichnete Erfolge, 5AHMNS: Thomas Schmid, Simon Eliskases, Peter Kikl, Linda Pizzato, Janine Sallmann, Pia Lacher, Tim Toller, Sebastian Mederer, Peter Taitl.

Gute Erfolge, 5AHMNS: Benedikt Greisberger, Fabio Wienerroither, Verena Eusch, Louis Oppitz, Jakob Riess, Angelina Hanisch, Jonathan Macher, David Bräunlich, Nadine Rosenzopf.

HTL Salzburg, Höhere Lehranstalt für Grafik- und Kommunikationsdesign:

Ausgezeichnete Erfolge, 5AHGK: Verena Eder, Sarah Fuschlberger, Diana Loidl, Antonia Damoser, Emily Schatzl, Sophie Teichmann, Anna Fischer, Victoria Laimer, Mia Lederer, Elias Obenholzner, Daniel Scheibner, Mona Wimmer.

Gute Erfolge, 5AHGK: Benno Hagn, Elisa Hirnsperger, Corinna Marschall, Samuel Rahmanovic, Antonia Köhnlein, Jasmin Söllei.

HAK Neumarkt:

Ausgezeichnete Erfolge, 5AHK: Marlene Aigner, Sarah Feichtenschlager, Theresa Mangelberger, Ella Nayer, Johanna Unterrainer; 5BHK: Janick Ebner, Eva Eichstiel, Stephanie Kranabetter, Carina Maislinger.

Gute Erfolge, 5AHK: Luca Brodinger, Anna Hattinger, Hannah Herbst, Kassandra Jellinek, Valerie Rehrl, Jan Rumpold, Amely Sikula, Lukas Sommer; 5BHK: Elena Aigner, Fabian Eder, Sara Parhammer, Leonie Wolf.

Abschlussprüfung

HAS Neumarkt:

Guter Erfolg: Rebecca Lindner.

HLW Neumarkt:

Ausgezeichneter Erfolg: Sina-Patrizia Fuchs.

Gute Erfolge: Carina Mösl, Michaela Wirthenstätter.