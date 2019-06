Menschen, 28. Juni

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Maturaergebnisse und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Norbert Wimmer, Altbauer von Ascherschmied in St. Koloman, feiert heute seinen 80. Geburtstag. Die Familie Wimmer betreibt auch am Trattberg die Wimmer-Alm am Hintertrattberg als bewirtschaftete Almhütte.

Elisabeth Grüll, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, vollendet heute ihr 70. Lebensjahr.

Weiters: Theresia Lienbacher (89), Salzburg; Gertrude Kaisermann (86), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.

Jubiläum

Das 50-Jahr-Priesterjubiläum begehen heute, Freitag: GR P. Raphael Gimpl OSB, Mitglied der Erzabtei St. Peter, GR Franz Königsberger, Kapitularkanonikus des Stifts Mattsee, ehem. Pfarrer in Berndorf und Obertrum, sowie em. Domkapitular und ehem. Dompfarrer Balthasar Sieberer, Rektor des Bildungszentrums Borromäum und Mitglied der Medienkommission.

Matura

Holztechnikum Kuchl:

Mit ausgezeichnetem Erfolg maturierten, 5AH: Yannick Hradetzky, Benedikt Kühtreiber, Florian Seiwald; 5BH: Jakob Maxelmoser; mit gutem Erfolg, 5AH: Konstantin Kuhn, Moritz Langer, Patrick Staubmann; 5BH: Florian Entleitner, Simone Leitner, Hermann Mayer, Christian Spielhofer.

Missionsprivatgymnasium St. Rupert:

Ausgezeichnete Erfolge:

Johannes Baumgartner, David Bittersam, Elisa Gruber, Viktoria Gsenger, Matthias Kellner, Rosa Mayrhofer, Benedikt Zobler; gute Erfolge: Annabella Ajibade, Philipp Girardi, Jakob Mairhofer, Lisa-Marie Weil.

Abendgymnasium Salzburg:

Mit Auszeichnung legten die Reifeprüfung ab: Esther Spechtenhauser, Antonia Möseneder, Alexander Erlinger; mit gutem Erfolg: Christian Lux, Bruno Aichholzer, Fabio Gebhart, Lisa Meixner, Sabrina Schilcher, Klara Schmidt.

HBLWM Salzburg-Annahof:

An der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe haben die Reife- und Diplomprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg abgelegt, 5AHL: Lisa Gebert, Theresa Hackl; 5BHL: Sophie-Marie Augustin, Isabel Ballwein, Marion Brandstätter, Lena Eisl, Sophia Haslauer, Celina Schnitzhofer, Julia Schnitzhofer; mit gutem Erfolg, 5AHL: Sandra Jung, Lara Roth, Vanessa Zillich; 5BHL: Anna Albecker, Lisa Weber.

An der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe Kommunikations- und Mediendesign legten die Reife- und Diplomprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ab, 5KDA: Lena Ebner, Margit Gstöttner, Nicole Reinfrank, Cornelia Strubreiter; 5KDB: Hannah Aigner, Magdalena Ebner, Magdalena Scheuerer; mit gutem Erfolg, 5KDA: Susanne Füreder, Lisa Geistbeck, Benjamin Lederer.

Abschluss

Holztechnikum Kuchl:

An der Fachschule für Holzwirtschaft und Sägetechnik legten die Abschlussprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg ab: Maria Fagerer, Florian Grabner, Thomas Huber, Christopher Perhab; mit gutem Erfolg: Leonhard Grünwald, Clemens Neuhold, Matthias Schandl.



Quelle: SN