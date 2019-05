Menschen, 29. und 30. Mai

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburtstage

MITTWOCH

Johann Gruber, Tödlingbauer in Thumersbach bei Zell am See, feiert heute, Mittwoch, seinen 70. Geburtstag.

Weiters: Berta Eder (92), Seniorenwohnhaus Köstendorf.

DONNERSTAG

Gertrude Vidmar aus Wals, Hackbrett-Schülerin, feiert am Donnerstag ihren 75. Geburtstag.

Jubiläen

Gertraud und Karl Strohriegl aus Neumarkt am Wallersee feiern am Donnerstag ihre steinerne Hochzeit (67,5 Jahre verheiratet).

Anton und Maria Holzinger aus Straßwalchen feiern am Donnerstag goldene Hochzeit.



Quelle: SN