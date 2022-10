Menschen, 29. und 30. Oktober 2022

Geburten, Geburtstage, Sponsion, Jubiläen, Ernennung und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Rosemarie Holzinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 96. Geburtstag.

Wolf-Dietrich Iser feiert am Samstag seinen 80. Geburtstag. Der Jubilar war von 1966 bis 2004 für den ORF tätig - seit 1972 als Leiter der Abteilung "Volkskultur" im ORF-Landesstudio. Als begeisterter Wanderer und Bergsteiger ist Iser noch immer auf den Salzburger Stadtbergen unterwegs. Allein heuer waren es bereits 40 Bergtouren.

Erna Katstaller, Mitglied des Seniorenbunds Zell am See, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Sponsion

An der Donau-Universität Krems spondierten vor Kurzem mit jeweils ausgezeichnetem Erfolg zum Master der Gesundheits- und Pflegepädagogik, MSc: Maria Loitfellner (Rauris) und Pauline Hollaus (Niedernsill).

Ernennung

Der Salzburger Neurowissenschafter und Querschnittlähmungsforscher Dr. med. Nikolaus Wenger, MSc (ETH), PhD wurde als Universitätsprofessor für Translationale Neuromodulation an die Neurologie der Charité in Berlin berufen.

Jubiläen

Die goldene Hochzeit feierten Maria und Matthäus Pfeifenberger in St. Michael. Der Jubilar ist seit 53 Jahren aktives Mitglied der Bürgermusik St. Michael.

Zum 70-Jahr-Jubiläum traf sich vor Kurzem der Maturajahrgang 1952 der HAK Salzburg. Teilgenommen haben: Franz Bittner, Hertha Sposta (Viertbauer), Heinrich Hofer, Hermann Hauch.