Menschen, 3., 4. und 5. April 2021

Geburtstage

SAMSTAG

Antonia Vorreiter, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, vollendet heute ihr 94. Lebensjahr.

Maria Gassner aus Grödig/Eichet feiert heute, Samstag, ihren 90. Geburtstag.

Georg Kittl aus Thalgau vollendet heute, Samstag, sein 60. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Rupert "Koni" König (84), österreichischer Amateurboxer, neunfacher Österreichischer Meister, zwei Mal EM-Dritter und Teilnehmer an drei Olympischen Spielen (1960 Rom, 1964 Tokio, 1968 Mexiko); Gertraud Heinrich (78), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig; Fritz Bogner-Prister (66), Mitglied des PV Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg.



SONNTAG

Elisabeth Hummelbrunner, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Schleedorf, feiert am Sonntag ihren 65. Geburtstag.

In Thalgau feiert am Ostersonntag Anton Leitner, Pointbauer i. R., seinen 80. Geburtstag.



MONTAG

Elfriede Krispler, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, feiert ihren 80. Geburtstag.

Ferner: Maria Maderecker (91), Ebenau.



DIENSTAG

Josef Seiwald aus Golling, Alt-Seiwaldbauer, feiert am Dienstag seinen 85. Geburtstag.

Jubiläum

Geistlicher Rat Josef Hochleitner, Pfarrer i. R., Wagrain, feiert heute, Samstag, sein 60-Jahr-Weihejubiläum.

Sponsion

Martin Herzog MSc aus Saalfelden hat das Masterstudium Psychologie an der Universität Innsbruck abgeschlossen.

Spende

"Wir hoffen auf eine baldige Rückkehr aus dem Homeoffice", heißt es bei der GrECo International AG in Wien. Auf diesen Moment bereitet sich das Unternehmen vor und hat für alle Mitarbeiter elektrisch höhenverstellbare Schreibtische gekauft. Der Hintergrund: "Wir können somit künftig im Sitzen als auch im Stehen ergonomisch und gesund arbeiten." Die alten, noch sehr gut erhaltenen, mechanisch höhenverstellbaren Tische wurden an karitative Einrichtungen in Österreich weitergegeben. In Salzburg ging die Spende an die Geschützten Werkstätten Integrative Betriebe Salzburg (GWS). GrECo ist ein führender Risiko- und Versicherungsmanager für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Das familiengeführte Unternehmen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - davon rund 350 in Österreich. Es ist in jedem Bundesland mit einer eigenen Niederlassung vertreten.