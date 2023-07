Menschen, 3. Juli 2023

Geburten, Geburtstage, Diplome, Sponsionen, Promotionen und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstag

Christine Pemwieser, Mitglied des Seniorenbundes OG Schleedorf, feierte am Sonntag ihren 75.Geburtstag.

Diplom

Schule für Sozialbetreuungsberufe des Diakoniewerks:

22 Studierenden haben ihr Diplom erworben: Selma Alic,

Andrea Bauernfeind, Tobias Blattnik, Oswald Empl, Agnes Fuchsberger, Lisa Hinterreiter, Birgit Höllbacher, Anita Hundstorfer, Claudia Kappacher, Manuel Karner, Renate Kirchner, Stefan Klinar, Henriette Kohl, Maria Lederer, Peter Masoner, Tanja Mooslechner, Sarah Neff, Manuela Obrist, Karoline Pühringer-Steidl, Ivonne Salzger, Sonja Sieberer, Martin Stock.

Promotionen

An der Universität Salzburg promovierten zum/zur:

Dr. iur.: Diana Werner (Linz);

Dr. phil.: Klara Lindnerova (Salzburg);

Dr. techn.: Daniela Söllinger (Salzburg);

Dr. theol.: Donald Nnamdi Odom (Salzburg).

Sponsionen

An der Universität Salzburg

spondierten vor Kurzem zum/zur:

Bachelor:

BA: Lisa Maria Oberreiter (Lochen am See), Gülselin Aktaş, Josip Bosnjak, Lena Piskernik, Sophie-Marie Schröger (alle Salzburg), Stefanie Hinterdorfer (St. Georgen am Ybbsfelde), Denise Tewari (Wals).

BEd: Matthias Kohlweiß (Althofen), Alisa Mikschovsky

(St. Pölten).

BSc: Sonja Nadine Wohlhaupter (Bernau am Chiemsee, DE), Susanne Clara Füreder (Salzburg).

BSSc: Alexandra Pirker (Eugendorf).

Master:

LLB.oec.: Lisa Marie Reicher (Mitterberg-Sankt Martin), Antonio Janceski (Neumarkt am Wallersee), Anna Knoll (Salzburg), Astrid Brandstätter (Thalgau), Sophie Thumfart (Wien).

MA: Matteo Eichhorn (Mariapfarr), Alexander Kriegl (Ruderting, DE), Belinda Eigner, Audrey Lauren Plimpton (beide Salzburg).

MEd: Laura Vogl (Linz), Katrin Prem (Moosdorf), Doris Kurz-Reichmann (Neukirchen bei Lambach), Andrea Nenadic (Salzburg), Gregor Michael Fuchs (Schärding), Magdalena Theresa Ronacher (St. Pantaleon).

MSc: Sonja Nadine Wohlhaupter (Bernau am Chiemsee, DE), Prashant Shah (London, GB), Derrick Wei Yang Lim (Melbourne, AU), Pia Teresa Kugel (Ravensburg, DE), Andreas Reithofer (Roitham am Traunfall), Franziska Zabelt (Rosenheim, DE), Valeria Estefania Chavez Klier (Salzburg), Anna Mederle (Telfs), Melanie Urban (Tittmoning, DE), Teresa Maria Wagner (Vöcklabruck).

Diplom:

Mag.iur.: Katharina Eichinger (Altmünster), Lucas Valentin Staudinger (Hallein), Elias Wienzl (Lochen am See), Severin Robert Reiter (Regau), Lisa Maria Schoberleitner, Anna-Lisa Troyer (beide Salzburg), Maximilian Johannes Kindermann (Schleedorf).

Mag.theol.: Kai Jannik Zapf (Salzburg).