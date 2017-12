Menschen, 30./31. Dezember und 1. Jänner

Geburten, Geburtstage, Jubiläen, Ehrung und Todesfälle rund um das Wochenende

Jubiläen

Brigitte und Hartwig Huber feierten am Donnerstag in Salzburg ihre goldene Hochzeit.

Josefa und Karl Pirker, wohnhaft in Wals-Käferheim, heirateten am 30. 12. 1967 im Stift Ossiach, Kärnten, und feiern nun ihre goldene Hochzeit.





Geburtstage

SAMSTAG

Walter Ameshofer, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Grödig, feiert heute, Samstag, seinen 85. Geburtstag.

Stefan Essl aus Salzburg-Obergnigl vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Mag. Herbert Kainhofer, wohnhaft in Altenmarkt, ehem. Versicherungsmakler in Bergheim, feiert heute seinen 70. Geburtstag.

Christine Mayr, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Friederike Strubinsky (91), Bewohnerin des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Hermine Eder (68), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.



SONNTAG

Manfred Slipek, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

Emil Mosshammer, Bewohner des Seniorenhauses Farmach, Saalfelden, feiert am Sonntag seinen 75. Geburtstag.

Ferner haben am Sonntag Geburtstag: Regierungsrat Leopold Klicznik (94), Stadtgartendirektor der Stadt Salzburg i. R.; Anna Mühlbauer (88), Seniorenhaus Antonius, Hallwang; Henriette Voglmayr (83), ÖJAB-Seniorenwohnanlage Aigen, Salzburg; Krista Haider (79), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.



MONTAG

Aloisia Huber im Seniorenwohnhaus Köstendorf feiert am Montag ihren 95. Geburtstag.

GR P. Virgil Prasser OSB, Prior der Abtei Michaelbeuern, vollendet am Montag sein 75. Lebensjahr.

Weiters feiert am Montag Geburtstag: Anton Weiss (81), Ebenau.

Ehrung

Mit dem "Gollinger Wappenstein" wurde kürzlich Gemeinderat Lukas Essl ausgezeichnet. Essl wurde 1994 angelobt und ist damit in Golling neben dem Bürgermeister der am längsten dienende Gemeindevertreter.









