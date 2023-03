Menschen, 30. März 2023

Geburten, Geburtstage, Jubiläum und Todesfälle

Geburtstage

Gertraud Ahollinger, Mitglied der Pfadfinder-Gilde Maxglan, feiert heute, Donnerstag, ihren 85. Geburtstag.

Ihren 65. Geburtstag feiert heute in Oberalm, Kahlsperg, Margarethe Wallmann. Sie ist Mitglied des Seniorenbunds Bad Vigaun.

Jubiläum

Dr. P. Eckehard Krahl OFMCap, Mitglied des Kapuzinerklosters Salzburg, begeht heute sein 60-Jahr-Priesterjubiläum.

Kameradschaft

Am vergangenen Sonntag fand die Jahreshauptversammlung der Kameradschaft Elixhausen statt. Neben Verdienst- und Jubiläumsmedaillen an verdiente Mitglieder erhielten für ihr ehrenamtliches Engagement bei Veranstaltungen Lotte Knoblechner die Freundschaftsbrosche in Gold und Sylvia Bernhofer die Freundschaftsbrosche in Silber. Weiters überreichte die Kameradschaft Pfarrprovisor Geistlichem Rat Karl Steinhart eine Spende in Höhe von 1000 Euro für die Kirchen- und Orgelrenovierung.