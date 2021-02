Menschen, 4. Februar 2021

Geburten, Geburtstage und Todesfälle

Elisabeth Embacher-Seiler, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, vollendet heute ihr 80. Lebensjahr.

DI Günther Heim, Direktor i. R. der LFS Bruck und Ehrenpräsident des Salzburger Rangglerverbands, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

Marianne Hauthaler, Seniorchefin des Hotel-Restaurants Laschenskyhof in Wals-Siezenheim, feiert heute, Donnerstag, ihren 70. Geburtstag. Die Komturdame des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist in Wals auch Fahnenpatin des Kameradschaftsbunds und der Historischen Landwehrschützen.

Ihren 65. Geburtstag feiert heute in Saalfelden Gerlinde Bichler.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Herbert Hager (74), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Maria Schöndorfer (73), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof.

