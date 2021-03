Menschen, 4. März 2021

Geburten, Geburtstage, Spende und Todesfälle

Geburtstage

Heinz Moser, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Bruck, vollendet heute sein 95. Lebensjahr.

Der Direktor i. R. der Polytechnischen Schule Neumarkt, OSR Ludwig Gishamer, feiert heute seinen 75. Geburtstag. Er ist erfolgreicher und beliebter Obmann des Seniorenbunds Neumarkt am Wallersee und leitete viele Jahre die Zweigstelle der Volkshochschule in Neumarkt.

Joachim "Jock" Maislinger feiert heute seinen 60. Geburtstag. Er ist seit 22. März 2013 Bürgermeister von Wals-Siezenheim. Zuvor war Maislinger, der in Bad Reichenhall zur Welt gekommen ist, Geschäftsführer der Bachschmiede sowie Pressefotograf.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Herta Aigner (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Spende

Lidl Österreich unterstützt das Kinderschutzzentrum in Salzburg mit 4000 Euro. Das Zentrum ist eine Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche sowie deren Eltern und Bezugspersonen bei sexuellem Missbrauch, Gewalt oder schweren Krisen. Zielgebiet ist das Bundesland Salzburg. Peter Trattner, Geschäftsführer Kinderschutzzentrum Salzburg, sagt: "Wir betreuen jedes Jahr fast 500 minderjährige Missbrauchs- und Gewaltopfer. Für Akutfälle benötigen wir freie personelle Ressourcen, um sofort und ohne Wartezeit mit der Beratung und therapeutischen Aufarbeitung der schrecklichen Erlebnisse beginnen zu können. Wir bedanken uns herzlich für die großzügige Unterstützung."