Menschen, 4. und 5. Juli 2020

Geburten, Geburtstage, Sponsion, Jubiläum, Matura und Todesfälle

Geburtstage

SAMSTAG

Geistlicher Rat und langjähriger Pfarrer vom Dürrnberg i. R. Anton Rudolf feiert heute, Samstag, in erfreulicher Rüstigkeit seinen 100. Geburtstag.

Werner Kühleitner, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, vollendet heute sein 80. Lebensjahr.

Irmgard Moser aus Bürmoos feiert heute, Samstag, ihren 70. Geburtstag.

Die SN gratulieren weiters: Rosemarie Harlander (66), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.

SONNTAG

Franz Höpflinger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof, wird am Sonntag 80 Jahre alt.

Ernestine Robl, Mitglied des PV, Ortsgruppe Berndorf, feiert am Sonntag ihren 80. Geburtstag.

Ing. Johann Peter Schorn aus St. Koloman, Leiter der Serviceabteilung der Firma Neureiter in Kuchl, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Ferner feiern am Sonntag Geburtstag: Heinrich Schmeisser (88), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof; Katharina Schober (77) in der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg; Herbert Steingruber (68), Mitglied des PV, Ortsgruppe Hof.

Sponsion

Lukas Höfler BSc aus Oberalm spondierte an der Montanuniversität Leoben mit Auszeichnung zum Diplomingenieur für Verfahrenstechnik und industriellen Umweltschutz.

Jubiläum

GR Volker Rank, St. Martin a. Tgb., begeht am Sonntag sein 50-Jahr-Priesterjubiläum.

Matura

BORG Nonntal

Mit Auszeichnung: Carolina Ebner-Walter, Tobias Huber, Mirjam Kreuzberger, Marijo Marsic, Teresa Pfau, Moritz Pointinger, Lorana Selimi, Michael Stadler; mit gutem Erfolg: Anna Baumgartner, Lena Brandner, Philipp Crome, Lamara Dudalova, Sofia Fras, Sofia Gumpold, Karina Jusupova, Johannes Lager, Anna Sophie Mohr, Eishah Mustafa, David Probst, Luisa Reichsöllner, Lea Rothschopf, Leona Thalhammer, Anna Untersberger, Beyzanur Yarat.

Europa- und Bundesgymnasium Nonntal

Ausgezeichnete Erfolge, 8A: Tamina Busse, Isabella Gotthardt; 8B: Emilio Lachmayer, Sebastian Raphael Schmidt, Florian Staffl; gute Erfolge, 8A: Iman Dervisagic, Lara Fröschl, Teresa Riedl, Leonie Röthler; 8B: Anton Baumgartner, Rosa Becher, Felicia Erb, Hannah Irina Holztrattner.

Missionsprivatgymnasium St. Rupert

Ausgezeichnete Erfolge: Anna-Magdalena Biribauer, Anika Dafert, Marko Kerezović, Tobias Kohlmayr, Stefan Kojić, Lara Pitzek, Selina Stadler, Julijan Stefanović; gute Erfolge: Luca Aigner, Anika Bammer, Elisabeth Hausbacher, Maximilian Hettegger, Elias Kreuzberger, Kristina Kreuzberger, Katarina Stojković, Dominik Unterlechner.



Quelle: SN