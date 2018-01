Menschen, 5./6./7. Jänner

Geburten, Geburtstage und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer





Geburtstage

FREITAG

Gertrude Irnleitner, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, wird heute 85 Jahre alt.

Valerie H. Weihs-Marek, Prof. i. R. für Klavier an der Universität Mozarteum, begeht heute, Freitag, ihren 90. Geburtstag.

Gertrude Bogensberger, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute ihren 80. Geburtstag.

Hofrat Dr. Franz Hauthaler, Leiter der Fachgruppe Personal beim Amt der Salzburger Landesregierung, vollendet heute sein 60. Lebensjahr.

Herbert Kofler, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 60. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Egon Stöckl (88), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See; Josef Schwab (78), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.



SAMSTAG

Renate Feißt, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, feiert am Samstag ihren 70. Geburtstag.

Erich Zwifl, ehemaliger Kaufmann in Wals, vollendet am Samstag das 70. Lebensjahr.

Ferner: Martha Fürstauer (78), Mitglied des Pensionistenverbands, OG Zell am See.



SONNTAG

Felix Huber, Mitglied des Pensionistenverbands, OG Hof bei Salzburg, wird am Sonntag 80 Jahre alt.

Bartholomäus Feldinger aus Wals-Siezenheim, Obmann der Kameradschaft Wals, vollendet am Sonntag sein 70. Lebensjahr.

Hannerl Wallner, Liedlehrerin bei der Lieferinger Singstund und langjähriges Mitglied des Salzburger Dreigesangs, feiert am Sonntag ihren 60. Geburtstag.

Am Sonntag feiern weiters ihren Geburtstag:

Adolf Schöndorfer (77), Hermann Deisl (76), beide Mitglieder des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg;

Ulrike Tomo (71), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.











(SN)