Menschen, 6. und 7. März 2021

SAMSTAG

Irmgard Sampl aus Tamsweg feiert heute, Samstag, ihren 90. Geburtstag.

Gertraud Schoosleitner feiert heute im Seniorenheim Thalgau ihren 80. Geburtstag.

Mag. Irmgard M. Baumgartner, langjährige Professorin am Musischen Gymnasium, begeht heute ihren 70. Geburtstag.

Franz Knoblechner vollendet heute in Thalgau sein 70. Lebensjahr. Der Jubilar prägte in den 1970er-Jahren in den Sparten Fußball und Ski alpin das Sportgeschehen seiner Gemeinde.

Mag. Oswald Scherer, Pfarrprovisor, Leiter des Geistlichen Zentrums Embach und Dechantstellvertreter in Taxenbach, feiert heute die Vollendung seines 65. Lebensjahrs.

Elisabeth Steingruber, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg, vollendet heute, Samstag, ihr 65. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters zum Geburtstag: Hilde Dietinger (71), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg.

SONNTAG

Mathias Prudl, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof bei Salzburg, vollendet am Sonntag sein 80. Lebensjahr.

Marianne Rehrl, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert am Sonntag ihren 75. Geburtstag.

Friederika Schmuck, Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg, Ortsgruppe Riedenburg, vollendet am Sonntag ihr 75. Lebensjahr.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren weiters: Anna Planegger (72), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig.

Fridolin Seidler aus Salzburg, Taxiunternehmer i. R., feierte gestern, Freitag, seinen 95. Geburtstag.