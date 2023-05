Menschen, 6. und 7. Mai 2023

Geburten, Geburtstage, Todesfälle, Spendenlauf und Hilfe

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

SAMSTAG

Erich Piringer, Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang, feiert heute seinen 75. Geburtstag.

SONNTAG

Prof. i. R. Mag. phil Elias Brica, Buchautor, feiert am Sonntag seinen 92. Geburtstag.

Johann Roider aus Köstendorf feiert morgen, Sonntag, seinen 80. Geburtstag.

Spendenlauf

Beim Lidl-Österreich-Schullauf konnten mehr als 1000 Euro für Licht ins Dunkel erlaufen werden. Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler im Alter von 6 bis 19 Jahren nahmen nach der langen Winterpause Ende April an der Salzburger Landesausscheidung teil. Dabei mussten Distanzen von 800 bis 3000 Metern bewältigt werden.

Lidl Österreich sponsert jeden gelaufenen Kilometer mit 1 Euro. So kamen beim Schullauf in Salzburg/Rif mehr als 1000 Euro für Licht ins Dunkel zusammen.



Hilfe

Die Porsche Holding Salzburg will Leukämiekranken helfen. Deshalb unterstützt das Unternehmen den Verein "Geben für Leben" . 112 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ließen sich als potenzielle Stammzellenspenderinnen und -spender registrieren. Paul Gahleitner, Personalleiter der Porsche Holding: "Die Resonanz war derart groß, dass wir uns umgehend dazu entschlossen haben, die Typisierung direkt im eigenen Haus anzubieten." Die Kosten von 4480 Euro übernahm die Porsche Holding. Für die Registrierung waren körperlich gesunde Personen zwischen 17 und 45 Jahren geeignet, die mindestens 50 Kilogramm wiegen. Stephan Thuswaldner, Betriebsratsvorsitzender der Porsche Holding: "Jede neue Registrierung erhöht die Wahrscheinlichkeit, passende Spenderinnen und Spender zu finden."