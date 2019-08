Menschen, 8. August

Geburten, Geburtstage, Jubiläen und Todesfälle

Geburten: www.sn.at/baby

Todesfälle: www.sn.at/trauer

Geburtstage

Maria Wimmer feierte am Dienstag ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin lebt noch allein in ihrem Zuhause in Salzburg, umsorgt von ihren Verwandten. Sie möchte "so lange wie möglich alles selbst machen, denn sonst ist es eh vorbei" - dafür trainiert sie täglich sieben Minuten auf dem Hometrainer. Stadträtin Anja Hagenauer (rechts) überbrachte die Glückwünsche der Stadt.

Gemeindesekretär i. R. Alois Oppeneiger sen., Radstadt, feierte kürzlich seinen 90. Geburtstag.

In Mattsee feiert heute Max Lampelmaier seinen 65. Geburtstag. Er ist einer der größten Ford-Händler in Westösterreich und brachte es im Rallyesport zu Staatsmeisterehren.

Georg Reiter vom Erbhof Dandlgut vollendet heute in Wals sein 60. Lebensjahr. Der Gründungshauptmann der Historischen Landwehrschützen war auch Gemeindevertreter und Bauernbundobmann und ist Mitglied der Trachtenmusikkapelle, der Freiwilligen Feuerwehr und des Jagdkonsortiums.

Die SN gratulieren weiters: Dr. Clemens M. Hutter (89), 38 Jahre SN-Redakteur für Außenpolitik und Autor von 46 Büchern zu Themen aus Politik, Geschichte und Alpinistik; Konrad Grabner (87), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Grödig; Berta Haberl (77) im Seniorenwohnhaus Köstendorf; Brigitte Platzer (66), Mitglied des Pensionistenverbands Stadt Salzburg.

Jubiläen

Heinz und Marianne Moser, Mitglieder des Seniorenbunds, Ortsgruppe Bruck, feiern heute, Donnerstag, das seltene Jubiläum der eisernen Hochzeit.

In Krispl-Gaißau feiern heute bei bester Gesundheit die Eheleute Sieglinde und Philipp Rettenbacher das Fest der diamantenen Hochzeit.

Quelle: SN