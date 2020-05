Menschen, 8. Mai

Geburten, Geburtstage, Amtswechsel und Todesfälle rund um den heutigen Tag.

Geburtstage

Dr. Wolfgang Gassner, Rechtsanwalt i. R. und Autor aus Salzburg, feiert heute seinen 86. Geburtstag.

Leopold Kornhofer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See, feiert heute seinen 85. Geburtstag.



Amtswechsel

Otmar Stefan, mit fast 40 Dienstjahren ein "Urgestein" unter den Laienmitarbeitern der Erzdiözese Salzburg, geht mit Ende Juni 2020 in Pension. Der studierte Jurist Otmar Stefan (64) arbeitet seit Oktober 1981 in verschiedenen Funktionen in der Erzdiözese. Nachfolger von Otmar Stefan als Leiter von "Kirche direkt" - Katholikenanwaltschaft und Ombudsstelle der Erzdiözese" wird der bisherige Leiter des diözesanen Kirchenbeitragsreferats, Christian Schamberger.

Christian Schamberger (50) ist seit 2005 in der Finanzkammer der Erzdiözese Salzburg tätig; zuletzt als Leiter des Kirchenbeitragsreferats.



