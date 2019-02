Menschen, 9./10. Februar

Geburten, Geburtstage, Sponsion und Todesfälle rund um das Wochenende

Geburtstage

SAMSTAG

Norbert Säumel sen. aus Seekirchen am Wallersee feiert heute seinen 80. Geburtstag.

KR Mag. P. Andreas Steiner MSC, Superior des Missionshauses Liefering, vollendet heute sein 70. Lebensjahr.

Christine Suk, Bewohnerin der ÖJAB-SeniorInnenwohnanlage Aigen, Salzburg, feiert heute ihren 65. Geburtstag.

Die "Salzburger Nachrichten" gratulieren ferner:

Eugen Weissenböck (88), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Hallwang; Maria Standl (83), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming; Josef Huber (79), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Hof; Reinhold Pistrich (78), Bewohner des Seniorenhauses Antonius, Hallwang; Ursula Stegenwallner (68), Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Zell am See.



SONNTAG

Karl Eidenhammer, Mitglied des Pensionistenverbands, Ortsgruppe Berndorf, vollendet am Sonntag seinen 65. Geburtstag.

Geistlicher Rat Dr. Ignaz Steinwender, Dechant von Zell am Ziller, feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag.

Weiters feiert am Sonntag Geburtstag: Katharina Gruber (87), Mitglied des Seniorenbunds, Ortsgruppe Göming.

Sponsion

Tanja Lindner BA aus Anthering feierte kürzlich den Abschluss des Studiengangs Nachhaltige Energiesysteme (Sustainable Energy Systems) an der FH Wels und schloss diesen mit dem akademischen Grad Master of Sciences in Engineering ab.



