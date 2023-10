Menschen, 23. Oktober 2023

Geburtstage, Jubiläen, Ernennungen, und Todesfälle

Hans Barth, Mitglied des Seniorenbunds, OG Munderfing, feierte kürzlich seinen 90. Geburtstag.

Jubiläen

GR Mag. Josef Sams, Pfarrer in Hof bei Salzburg, feiert heute sein 40-Jahr-Weihejubiläum.

Anne und Robert Patzner feierten letzte Woche ihre goldene Hochzeit.

Zehn Ehepaare aus Bad Vigaun feierten kürzlich beim Festgottesdienst ihre Ehejubiläen, unter ihnen drei 50-jährige "Goldene", drei 40-Jahr-Jubiläen und vier 25-jährige "Silberne". Die Jubelpaare: Marianne und Josef Struber (50), Andreas Hirnsperger und Monika Hirnsperger-Klabacher, Monika und Helmut Weißenbacher (50), Rosemarie und Rupert Trinker (50), Peter und Sieglinde Rieger (40), Lisbeth und Rupert Siller (40), Veronika und Ferdinand Lehenauer (40), Martina und Roman Gehmacher (25), Matthias und Burgi Weißenbacher (25), Anna und Harald Ramsauer (25).

Ernennungen

Große Freude am Uniklinikum Salzburg über die Schaffung und Besetzung von zwei neuen Lehrstühlen an der PMU Salzburg im Bereich Pflegewissenschaft und -praxis: Dr. Nadja Nestler erhält mit 1. November die Professur Nursing Science & Advanced Nursing Practice, Dr. Irmela Gnass ebenfalls mit 1. November die Professur für Nursing Science & Cross Sectoral Care.

Vorstand

Der Kiwanis-Club Salzburg-Rupertus präsentiert einen neuen Vorstand: Wolfgang Schwab übergab das Präsidentenamt an Dr. Wolf-Dietrich Zuzan. Diesen unterstützen Dr. Jakob Weilharter (Vizepräsident), Ing. Manfred Spring (Sekretär) und DI Josef Kirchberger (Finanzen). Bei der Generalversammlung wurden auch drei neue Mitglieder präsentiert: Neben dem KMU-Firmenkundenbetreuer Mag. Michael David wurden die ersten beiden Frauen in den Club aufgenommen - die pensionierte Volksschuldirektorin Christine Blum-Feichtinger und die Klinische Gesundheitspsychologin Mag. Kristina Felber. Im vergangenen Arbeitsjahr konnte der Kiwanis-Club Salzburg-Rupertus 33.850 Euro für Kinder und Familien in Not im Großraum Salzburg aufbringen. Das war ein neuer Rekordwert.