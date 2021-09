Milch-Manager setzen auf Sonnenstrom, der vom eigenen Dach in die Käserei fließt

Die SalzburgMilch will ihren Standort im Flachgau weiter ausbauen und errichtet sogar einen eigenen Abwasserkanal zur Kläranlage.

Die Manager der SalzburgMilch und die Belegschaft werden das Jahr 2021 wohl nicht so schnell vergessen. Bisher verlief es turbulent. Zuerst der Ausfall der Wintersaison in der Gastronomie, dann ein weiterer Umsatzverlust von etwa einer Woche durch einen Cyberangriff. Was kommt da noch? "Uns kann fast nichts erschüttern", sagt Geschäftsführer Andreas Gasteiger. Nach sieben Tagen habe man die Handlungsfähigkeit aus eigener Kraft und mit externen Experten wiederherstellen können, ohne auf die Forderungen der Angreifer einzugehen. Den Ausfall müsse ein gesundes ...