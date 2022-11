Teuerung macht auch bei Schulbussen keinen Halt

Unangepasste Verträge und steigende Spritpreise machen den Schulbus zum Minusgeschäft für regionale Busunternehmen.

Für rund 73.000 Salzburger Schülerinnen und Schüler ging es Anfang September zurück in die verschiedensten Bildungseinrichtungen. Transportiert wird der Nachwuchs dabei häufig von regionalen Busunternehmen, die dieser Tage zahlreiche Hürden zu nehmen haben. "Die Teuerungen rund um den Kraftstoff machen den Schülertransport zu einem Minusgeschäft, denn die Tarife wurden nicht an die Verbrauchskosten angepasst - wir werden mit den Kosten alleingelassen", bilanziert Rainer Schmid von Schmid Busreisen, der in St. Johann, Pfarrwerfen, Werfen, St. Veit und Goldegg die Jugend zu ...