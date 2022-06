Mit 214 km/h über die Bundesstraße gebrettert

61-jähriger Deutscher gab an, dass er seinen 600-PS-starken Sportwagen lediglich ausprobieren habe wollen.

Eine ganze Reihe an Verkehrsverstößen, Alkofahrten und Anzeigen meldete die Salzburger Polizei für das vergangene Wochenende. Polizisten der Inspektion Mittersill hatten dabei den "Spitzenreiter" des Wochenendes erwischt. Auf der Felbertauernstraße stellten die Beamten 40 Geschwindigkeitsübertretungen fest. Ein Lenker wurde bei erlaubten 100 Stundenkilometern mit 152 km/h, ein zweiter Lenker mit 154 km/h und ein dritter mit 214 km/h gemessen. Die Höchstgeschwindigkeit erzielte ein 61-jähriger Deutscher mit seinem Sportwagen. Der Alkotest verlief negativ. Der Mann zeigte sich reumütig und einsichtig gegenüber den Polizisten. Als Rechtfertigung gab er an, er habe sein 600 PS starkes Fahrzeug lediglich kurz ausprobiert und dabei nicht auf die Geschwindigkeit geachtet. Der 61-Jährige wird angezeigt und muss mit einem Führerscheinentzug rechnen.

In der Nacht auf Sonntag führte die Polizei im Lungau Schwerpunktkontrollen in Hinblick auf Alkohol und Suchtgift durch. Von 125 Alkotests waren fünf positiv (zwischen 0,64 und 1,04 Promille). Sonntagmittag kollidierte ein 43-jähriger Einheimischer mit seinem Pkw von Ramingstein kommend Richtung Tamsweg mit dem Auto eines 53-jährigen Einheimischen. Dieser konnte nur noch in eine Grundstückszufahrt ausweichen. Der Alkotest beim 43-Jährigen ergab 1,42 Promille. Der Mann ist seinen Führerschein los. Außerdem war das Pickerl auf seinem Auto bereits seit einem Jahr abgelaufen.

Einen Alkolenker stellte eine Zivilstreife auch auf der Mattseer Landesstraße in Richtung Obertrum. Den Beamten fiel Freitagabend deutlicher Alkoholgeruch beim Lenker auf. Der Alkotest beim 46-jährigen Flachgauer ergab 0,94 Promille. Führerscheinabnahme erfolgte. In der Stadt Salzburg beobachtete eine Zivilstreife am Samstagmorgen, wie ein Lenker bei Rot in die Kreuzung beim Rudolfsplatz einfuhr. Die Polizisten hielten den Mann an. Auch er roch bereits nach Alkohol. Der Alkotest beim 24-jährigen Flachgauer ergab 0,94 Promille. Führerscheinabnahme erfolgte.