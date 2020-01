Die vereiste Strecke in Altenmarkt, historische Autos Baujahr 1950 bis 1984: Aus diesem Stoff sind Träume von Benzinbrüdern. Die Historic Ice Trophy hat viele Freunde - und manche Gegner.

Das Auto will raus aus der Kurve. Direkt in die Schneewand. Willi Oberauer hat glücklicherweise etwas dagegen. Er steuert den alten VW Käfer mit atemberaubendem Tempo über die spiegelglatte Strecke, immer am Rand zum Ausbrechen. Aber eben nur am Rand. ...